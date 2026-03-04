「パンチ」が持ち歩く縫いぐるみが、世界中のイケアで売り切れとなっている/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

（CNN）千葉県の市川市動植物園で飼育されている生後7カ月の子ザル「パンチ」が注目を浴びたことをきっかけに、世界各国のIKEA（イケア）でオランウータンの縫いぐるみの在庫切れが続出し、競売サイトの出品価格も跳ね上がっている。

パンチは母ザルの代わりに与えられたオランウータンの縫いぐるみとの関係が涙を誘った。母ザルは昨年7月の出産後、間もなく育児を放棄。パンチは仲間のサルたちに警戒されたり威嚇されたりしながらも、オランウータンの縫いぐるみを引きずって歩く姿に同情が集まり、その影響がスウェーデンの家具大手イケアに及んだ。

オランウータンの縫いぐるみは米国でも19.99ドル（約3000円）で販売されており、CNNが3日にイケアのサイトをチェックしたところ、全米54店舗のうち5店を除く全店で売り切れになっていた。

日本では12店舗中、在庫ありは1店のみ。英国ではほとんどが在庫切れだった。ネット競売大手イーベイにはつり上げた価格で出品されている。

イケアの親会社インカ・グループの幹部は先週、米紙ワシントン・ポストに対し「できるだけ早く在庫を復活させる」と述べ、「この玩具は以前から各国市場を横断する人気商品だったが、日本からのストーリーでちょっとした愛情が加わった」とコメントした。

イケアもパンチの話題を宣伝に活用し、SNSに投稿したオランウータンの縫いぐるみの写真に「時として家族とは、旅の途中で見つけるもの」という言葉を添えた。

マレーシアのイケアは2日、縫いぐるみの売り上げの一部をオランウータン保護活動支援のために寄付すると発表した。