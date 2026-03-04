GENERATIONS白濱亜嵐「15歳で上京した時の昔の自分」公開「服装が平成」「エモすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】GENERATIONSの公式X（旧Twitter）が、3月3日に更新された。メンバーの白濱亜嵐が15歳の頃の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳LDHイケメン「服装が平成」15歳当時の上京ショット公開
投稿では「白濱亜嵐です！『本心』聴きましたか？この本当に素敵な曲をSUPER BEAVERの柳沢亮太さんに提供して頂きました」と、3月2日リリースの新曲について報告。「この曲を聴いたとき、ふと15歳で上京した時の昔の自分を思い出し、大サビ前の『人は進むんだよ』その言葉が今の自分の心に響き背中を押されました」と、楽曲への思いをつづっている。
さらに「写真は本心を抱えた上京する瞬間の自分です笑」と、空港と思われる場所で、大きな荷物を背負い笑顔を見せる写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「面影があって可愛い」「服装が平成」「夢を追いかけて上京した瞬間の写真、エモすぎる」「楽曲とのエピソードが重なって泣ける」「この少年がスターになると思うと感慨深いです」「キラキラした笑顔が眩しすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆白濱亜嵐、15歳当時の上京ショット公開
◆白濱亜嵐の上京ショットに反響
