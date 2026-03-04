SAY MY NAME本田仁美、久々私服公開で美脚際立つ姿「スタイル抜群」「可愛すぎる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/04】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が3月3日、自身のInstagramを更新。久しぶりの私服でミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳K-POP日本人メンバー「スタイル抜群」ミニスカ私服公開
本田は「요즘 내 최애템 목도리랑 함께」（最近の最愛アイテムのマフラーと一緒に）「ひさしぶりに私服の投稿」と韓国語と日本語でコメントし、私服姿を鏡セルフィ―したものなど写真を複数枚を投稿。グリーンのシャギーニットトップスに淡いピンクとグレーのマフラー、白いフリルミニスカートを組み合せたコーディネートを披露した。ミニスカートからはスラリと美しい脚が伸び、スタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「素敵なマフラー」「センス光ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳K-POP日本人メンバー「スタイル抜群」ミニスカ私服公開
◆本田仁美、ミニスカ姿公開
本田は「요즘 내 최애템 목도리랑 함께」（最近の最愛アイテムのマフラーと一緒に）「ひさしぶりに私服の投稿」と韓国語と日本語でコメントし、私服姿を鏡セルフィ―したものなど写真を複数枚を投稿。グリーンのシャギーニットトップスに淡いピンクとグレーのマフラー、白いフリルミニスカートを組み合せたコーディネートを披露した。ミニスカートからはスラリと美しい脚が伸び、スタイルの良さが際立っている。
◆本田仁美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「素敵なマフラー」「センス光ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】