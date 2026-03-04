【バーガーキング】「スパイシーサルサ アボカドワッパー」新発売 　6種のハーブ&スパイスの特製サルサバーガーを実食レビュー

バーガーキングは2月27日、期間限定で「スパイシーサルサ アボカドワッパー」を発売した。価格は単品940円(税込)。

【画像を見る】「スパイシーサルサ アボカドワッパー」のラインアップ３種を画像で見る

直火焼きの100%ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ねた。ソースはにんにくと6種のハーブ、スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」を使用。アボカドと相性の良いバーガーとなっている。

〈「スパイシーサルサ アボカドワッパー」の特徴〉

◆直火焼きの100%ビーフパティ×クリーミーなアボカド

◆トマトの酸味とにんにくの旨味に6種のハーブ&スパイスを加えたサルサソース

◆フレッシュなレタス、トマト、オニオンにアクセントのピクルス

◆ピリ辛好きも楽しめる本格的な味わい

セット(フレンチフライS･ドリンクM付)は1,240円(税込)。モーニング実施店舗では10:30以降の販売となり、東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店など一部店舗では取り扱っていない。

また、ビーフパティ2枚の「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」とチェダーチーズ2枚を加えた「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」も同時発売。

◆ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー

価格:単品 1,340円(税込)

◆チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー

価格:単品 1,040円(税込)

〈「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」実食レビュー〉

チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー

今回は「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」を実食した。バーガーキングらしい重量感と味の濃さで、満足感はかなりあった。辛さの刺激はそこまで強くない。特製サルサソースは6種のハーブ使用とのことだが、たしかに独特の風味があり、他ではあまり食べたことのない味わい。アボカド、レタス、トマト、オニオンがたくさん入っているので、肉×野菜×ソースの味わいを最後まで楽しむことができた。

チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー