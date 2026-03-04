1児の母・内山理名、娘の初節句に手作りちらし寿司＆ケーキ披露「クオリティ高すぎ」「彩りが綺麗」と絶賛
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の内山理名が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の初節句を祝う手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「クオリティ高すぎ」色とりどりの華やかちらし寿司
内山は「Happy Girl’s Day！」とつづり、美しい雛人形や桃の花を飾り、娘の初節句を祝う様子を投稿。また「初節句はちらし寿司とキッシュを作りました」と報告し、色とりどりの華やかなちらし寿司の写真を公開した。「来年は『花てまり寿司』つくりたいな」と、来年への思いも明かしている。
さらに「自家製甘酒チーズケーキ＆甘酒クリーム作ってみました」と、デザートまで手作りしたことを明かし、「ふんわり優しい甘さ」と仕上がりについてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「初節句おめでとうございます」「ちらし寿司のクオリティ高すぎ」「彩りが綺麗」「手作りケーキまで凄すぎる」「丁寧な暮らしぶりが素敵」「雛人形も上品」「愛情を感じる」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
◆内山理名、娘の初節句に豪華な手料理を披露
◆内山理名の投稿に反響
