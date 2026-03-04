KKD　人気ドーナツを20年前と同じ価格で販売、日本上陸20周年を記念【3月9日限定】

ドーナツチェーンの「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は3月9日、日本上陸20周年を記念したキャンペーンを実施する。

当日は、看板商品の「オリジナル・グレーズド」を、テイクアウト通常価格216円（税込）のところ、20年前の販売価格と同じ本体価格150円（税込162円）で販売する。

あわせて、12個入りBOX「オリジナル・グレーズド ダズン」も、テイクアウト通常価格1,728円（税込）のところ、本体価格1,500円（テイクアウト税込1,620円）で限定販売する。いずれもなくなり次第終了となる。店頭での取り置きや予約は受け付けない。

「クリスピー・クリーム・ドーナツ」日本上陸20周年

キャンペーンの対象は店頭購入のみ。クイックオーダーやデリバリーは対象外となる。KKD店舗以外の小売店や催事店舗では実施しない。

「オリジナル・グレーズド」は、イーストドーナツを、薄い半透明の砂糖衣（グレーズ）でコーティングした同社人気No.1商品。電子レンジ（600〜700W）で約8秒温めることで、グレーズがとろけ、やさしい甘さがより際立つという。

【この記事の画像(4点)を見る】特別価格となる12個入り「オリジナル・グレーズド ダズン」など

〈「オリグレ150円DAY」キャンペーン概要〉

◆実施日時

2026年3月9日（月）1日限定

◆対象商品と価格（税込）

〈1〉オリジナル・グレーズド

特別価格162円（イートイン165円）

※通常価格216円（イートイン220円）

〈2〉オリジナル・グレーズド ダズン

特別価格1,620円（イートイン1,650円）

※通常価格1,728円（イートイン1,760円）

◆実施店舗

クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）

■購入制限・注意事項

※「オリジナル・グレーズド」単品は、特別価格での購入は1組につき2個まで（3個目以降は通常価格）。

※「オリジナル・グレーズド ダズン」に購入制限は設けない。

※特別価格商品はBOX割・コンボ割の対象外。

※他の割引券やアプリクーポン（プレゼントクーポンを除く）との併用は不可。