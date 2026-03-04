【串カツ田中 春の新メニュー】新作串カツは桜餅･からしレンコン･アボカドクリームチーズの3種!イカの串カツとイカの塩辛は好評につき再販売

ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」は、2026年3月5日から春の新メニュー計13種を販売する。

春の定番和菓子「桜餅」と、「からしレンコン」「アボカドクリームチーズ」の3種の串が新登場。「たっぷりしらすピーマン」「ガツポン酢」「塩辛揚げじゃがバター」といった一品メニューやデザートメニュー、テイクアウト用の季節の串カツバケツもラインアップする。また、リクエストの声が多かった串カツの「イカ」と、「イカの塩辛」の2品を再販売する。

【メニュー画像はこちら】春の定番和菓子「桜餅」･ツンとくる辛さの「からしレンコン」･「アボカドクリームチーズ」など3種の串カツが新登場!「ガツポン酢」「しらすたっぷりピーマン」などの一品メニューも

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

【串カツ】

◆「桜餅」176円

◆「からしレンコン」253円

◆「アボカドクリームチーズ」275円

◆復活販売「イカ」176円

【一品メニュー】

◆「ガツポン酢」605円

◆「塩辛揚げじゃがバター」605円

◆「しらすたっぷりピーマン」4個682円、2個352円

◆復活販売「イカの塩辛」418円

【デザート】

◆「チョコバナナクレープ」308円

◆「大学芋」209円

◆「自分で作る大人のソフトアイス〜あまおう苺〜」495円

◆「自分で作るあまおう苺バナナシェイク」627円

デザートメニュー4種

【テイクアウト･デリバリー限定メニュー】

◆季節のおすすめ串カツバケツ

セット内容:串カツ牛･串カツ豚･玉ネギ･レンコン･エビ･アボカドクリームチーズ･イカ･桜餅

テイクアウト:16本入り(各2本)2,797円、24本入り(各3本)4,201円

デリバリー:16本入り(各2本)3,530円、24本入り(各3本)5,290円

なお、通常の串カツバケツは、定番の「串カツ牛･串カツ豚･玉ネギ･エビ･レンコン･玉ネギ･うずら･紅しょうが･チーズ」のセット。各2本計16本入り2,689円･各3本計24本入り4,039円の2種をラインアップする。

また、各串カツバケツに「チューリップから揚げ(5個)」「ポテトフライ」がついたパーティセットも用意している。

※東京ドーム店では取り扱わない。