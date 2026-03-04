中田翔、“陽キャ”なマネージャーを公開 鏡越しショットに反響「この写真、よーく考えて見ると凄く笑える」「最高」
元プロ野球選手の中田翔（36）が2日、自身のインスタグラムを更新。“陽キャ”なマネージャーとの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「超笑える そして、この構図！素晴らしい」中田翔＆“陽キャ”なマネージャーの2ショット
中田は「今日も頑張るよ〜!!」とつづり、「#中田翔 #陽キャマネージャー」とハッシュタグを添えて投稿。鏡越しに撮影された1枚では、手前で自撮りする中田の背後で、スーツ姿のマネージャーが満面の笑みでピースサインを決める姿が写っていた。
マネージャーの陽気なキャラクターが伝わる姿や、絶妙な構図の“二重ショット”に、コメント欄には「この写真、よーく考えて見ると凄く笑える」「超笑える そして、この構図！素晴らしい」「翔くん笑顔が可愛い」「マネージャー最高」などの声が寄せられている。
