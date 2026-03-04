パワーパフ ガールズ×VT限定コラボ登場！人気スキンケアが可愛いデザインに

韓国発のスキンケアブランドVTから、人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」との限定コラボレーションアイテムが登場します。人気のフェイスマスクや美容液がキュートな限定デザインになり、毎日のスキンケア時間を楽しく彩ってくれます♡ZOZOTOWNでの先行販売を皮切りに、全国の店舗やオンラインショップでも順次展開予定。かわいさと実力を兼ね備えた注目アイテムです♪

人気スキンケアが限定デザインに

VTの定番アイテムが「パワーパフ ガールズ」デザインになって登場します。ポップで愛らしいパッケージは、スキンケアの時間をより楽しいひとときにしてくれそう。

使うたびに気分が上がる限定仕様は、自分用にはもちろんギフトにもぴったりです。

毎日鏡を見るのが楽しくなるような限定デザインを通して、「強く・可愛く・自分らしく」輝けるような変化を届けてくれます。

保湿もハリケアも叶えるラインナップ

CICA デイリースージングマスク（30枚入）



価格：2,420円

1日10分貼るだけで手軽に保湿ケアができるVTの定番フェイスマスク。最後の1枚までエッセンスがヒタヒタで、ウォーターエッセンスが角質層まで浸透し、肌にうるおいを閉じ込めます。

さっぱりとした使い心地で、デイリーケアにぴったりのアイテムです。

リードルS 100（50ml）／リードルS 300（50ml）



左 価格：3,520円／右 価格：4,730円

天然由来の微細な美容針※1を応用した「塗る美容針※1ケア」として人気の美容液。美容成分を角質層まで届けるサポートをし、ハリやツヤのあるなめらかな肌へ導きます。

CICA成分※2配合で、ゆらぎやすい肌を整えながらエステ級のケア体験を叶えます。美容針※1の配合量に応じて選べるため、デイリーケアから集中ケアまで使い分けが可能です。

※1 シリカ(スクラブ)

※2 ツボクサエキス(整肌)

発売情報をチェック

2026年3月12日(木)よりZOZOTOWNにて先行販売を開始。

2026年3月25日(水)より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ、Amazon、Yahoo!ショッピング、VT日本公式モールにて順次販売予定です。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network . (s26)

かわいい限定VTを見逃さないで

人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」とVTがコラボした限定アイテムは、かわいさと実力を兼ね備えた特別なスキンケア。

毎日のケアに取り入れれば、肌のお手入れ時間がもっと楽しくなりそうです♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。お気に入りのキャラクターと一緒に、心ときめくスキンケア時間を楽しんでみてください♪