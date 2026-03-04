「生活費はギリギリ」「苦しいので副業を考えています」年収300万円・63歳男性のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「現在の生活費はギリギリの状態なので、高額の買い物はできません。物価高の世の中なのに、給料が上がらず苦しいです」
物価高が家計に影響していることがうかがえます。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：新聞販売店勤務
・年収：300万円
・貯蓄額：60万円
・家賃（住宅ローン）：0円
・間取り：一軒家
・食費：6万円
・交際費：1万円
・電気代：2万5000円
・ガス代：2500円
・水道代：4000円
・通信費：1万5000円
・車の維持費：1万7000円
・毎月貯蓄に回している額：1万円
生活のやりくりのポイントは、「電気、水道などを使うときは、最小限にしています。買い物は必要最小限の物だけ買って、無駄遣いしないように心がけています。コンビニは利用しないで、スーパーで買い物するようにしています」と教えてくれました。
今後については、「現在のアルバイトだけでは生活が苦しいので、副業を考えています。クラウドワークスを利用して、月3万円ほど生活費を上乗せする計画です」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
