インフルエンサーの希空さんは3月3日、自身のInstagramを更新。末っ子の妹とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

辻希美さんと杉浦太陽さんの長女でインフルエンサーの希空さんは3月3日、自身のInstagramを更新。妹とのツーショットを公開しました。

「今日はひな祭り」と題し、写真を2枚載せている希空さん。「夢ちゃんの初節句」の写真です。妹はかわいらしい洋服を着ていて、頭にはリボンも。1枚目ではそのリボンを希空さんがつかんでおり、2枚目では妹を両手で抱っこしています。

また「ウインクしてるみたいでかわいい」と、1枚目について言及。妹は確かに片目を閉じていて、ウインクをしているように見えます。今回の投稿は本記事執筆時点で9万4000件を超える「いいね！」を集めるなど、大きな反響を呼びました。

妹のハーフバースデー姿を披露

2月8日にも妹とのツーショットを公開していた希空さん。このときは妹のハーフバースデーだったようで、妹は「ユメピーハーフ」と刺繡が施されたコスプレ姿を披露しています。とてもかわいらしいので気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)