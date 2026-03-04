辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、末っ子妹との顔出しツーショット公開！ ひな祭りのかわいい姿
辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、末っ子妹との顔出しツーショット公開！ ひな祭りのかわいい姿
辻希美さんと杉浦太陽さんの長女でインフルエンサーの希空さんは3月3日、自身のInstagramを更新。妹とのツーショットを公開しました。
【写真】希空＆末っ子のかわいい姉妹ショット！
「ウインクしてるみたいでかわいい」「今日はひな祭り」と題し、写真を2枚載せている希空さん。「夢ちゃんの初節句」の写真です。妹はかわいらしい洋服を着ていて、頭にはリボンも。1枚目ではそのリボンを希空さんがつかんでおり、2枚目では妹を両手で抱っこしています。
また「ウインクしてるみたいでかわいい」と、1枚目について言及。妹は確かに片目を閉じていて、ウインクをしているように見えます。今回の投稿は本記事執筆時点で9万4000件を超える「いいね！」を集めるなど、大きな反響を呼びました。
妹のハーフバースデー姿を披露2月8日にも妹とのツーショットを公開していた希空さん。このときは妹のハーフバースデーだったようで、妹は「ユメピーハーフ」と刺繡が施されたコスプレ姿を披露しています。とてもかわいらしいので気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト