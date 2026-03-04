カンテレ・竹上萌奈アナ、第1回「関西アナウンス大賞」特別賞部門大賞に決定 お笑い活動への挑戦と活躍を評価【コメントあり】
カンテレの竹上萌奈アナウンサーがこのほど、関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が創設した第1回「関西アナウンス大賞」の特別賞部門大賞に選ばれた。
【写真】ミサイルマン岩部、藤崎マーケット田崎とお笑い対決する竹上萌奈アナ
特別賞部門は「アナウンサーとしての人間的魅力が発揮されているか」「既存のテレビ・ラジオ放送にとらわれないユニークな活動であるかどうか」等を審査基準とし、竹上アナのお笑い活動への挑戦と活躍が高く評価され、大賞に選ばれた。
■竹上萌奈アナウンサーコメント
このたびは光栄な賞をいただきまして、ありがとうございます。
11年ほど前、群馬から大阪にやってきました。大阪弁は早くて聞き取れず、笑いのいろはもわからず、苦労しました。特に、収録で芸人さんのボケを本気で否定してしまった新人時代の失敗は、今でも鮮明に覚えています（「ボケ殺し」という悪名を賜りました…！）。そんな私が、後にお笑いライブを開き、「座王」に出場し、賞までいただくなんて……人生って、本当に、不思議なものですね。ただ、今回の賞は、私だけのものではありません。番組に関わるたくさんのスタッフ、番組を盛り上げてくださる芸人さん、そして、番組の要であるジュニアさん。全員の熱い想いに贈られた賞だと思っています。それから、私の挑戦をサポートしてくれたアナウンス部のみんなのおかげでもあります。11年前の私へ。関西テレビのアナウンサーになれて私は幸せです。大阪に来て、よかったよ。
