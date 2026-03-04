Kiroro玉城千春、長女の高校卒業を報告 卒業証書の写真添え「可能性は無限大」「未来へ向かって」
沖縄出身デュオ・Kiroroの玉城千春（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女が高校を卒業したことを報告した。
【写真】“卒業証書”の写真を披露し長女の高校卒業を報告した玉城千春
玉城は「長女が高校を卒業しました」とつづり、卒業証書の写真を公開。「なんだか、わたしにも届いたような不思議な気持ち」と母としての心境を明かした。
2年前に長男（20）が巣立った際には「体の半分、魂が半分持ってかれたような変な感覚だった」と振り返り、「今月末からはまた1人、我が家から巣立ちます」と、寂しさと喜びが入り混じる胸中を吐露。「子どもの成長は嬉しい」「可能性は無限大 さぁ羽ばたけ」とエールを送った。
さらに「生まれてきてくれてありがとう」と愛情あふれるメッセージをつづり、支えてくれた先生や家族、友人たちへ感謝の思いも表現。追伸では、大学進学や引っ越しなど新生活の準備が始まることも明かし、「未来へ向かっていこう〜」と前向きに締めくくった。
コメント欄には「ご卒業おめでとうございます」「あっという間の3年間でしたね」「娘ちゃん頑張れ」「お子様のこれからの成長も楽しみですね」「素直な気持ちがインスタから伝わって来ます」など、温かい祝福の声が寄せられている。
