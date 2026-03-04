俳優の土屋太鳳（31）が、“小さな家族”と一緒に作った手料理を披露し、反響を呼んでいる。

2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太との結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる！かわいすぎる」などと話題になっていた。

“小さな家族”と一緒に作った手料理を公開し反響

2026年3月3日の更新では、ひな祭りに作った手料理を公開。「小さな家族と一緒に作った押し寿司。ドタバタしながら作ったので、具材を入れ忘れたり、途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです。ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめんさんしょう」とつづっている。

この投稿には、「小さな家族ちゃんと一緒に作った押し寿司めっちゃかわいい。パパも喜ばれたでしょう！」「太鳳ちゃん本当に良いママ。小さな家族ちゃんもママと一緒にお料理うれしいだろうな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）