人気アニメ「サザエさん」のイクラちゃん役で知られる声優の桂玲子さん（かつら・れいこ）さんが誤嚥性肺炎による呼吸不全のため死去した。89歳だった。福岡県福岡市出身。所属事務所が発表した。ネット上では「イクラちゃん」がトレンド入りし、悲しむ声が広がった。

所属事務所の「東京俳優生活協同組合」が4日、公式サイトで発表。「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」とした。

桂さんは「サザエさん」の放送開始当初から50年以上にわたってイクラちゃん役を担当。「ハ〜イ」「バブ〜」のせりふがお茶の間に親しまれた。昨年6月放送から平井祥恵に交代し、兼任していたリカちゃん、かおりちゃんも交代となっていた。他にも「ヤッターマン」オモッチャマ役、「一休さん」さよちゃん役など国民的アニメの主要キャラを務めた。

ネット上では「イクラちゃん」「桂玲子さん」などがトレンド入り。「お疲れ様でした」「御冥福をお祈り致します」「寂しい」「イクラちゃんの声が可愛くて好きでした」「タラちゃんに次いで、イクラちゃんまで」など悲しむ声が上がっていた。