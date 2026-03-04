【ノルディックスキー・ジャンプ W杯】（日本時間3月1日／オーストリア・ヒンツェンバッハ）

【映像】200M超えジャンプを追走する圧巻光景

オーストリアのクルムにて、ミラノ・コルティナ五輪後初戦となったスキージャンプW杯フライングヒル男子個人21戦が行われた。この日の中継では、選手の背後を“追走”する大迫力のドローン映像が捉えられ、話題となった。ミラノ五輪日本代表の中村直幹が1回目に飛んだ200メートル超えのジャンプでも、その圧巻の光景が映し出された。

近年、スキージャンプの中継ではドローンを用いた映像が導入される機会が増えており、先の五輪でも話題を呼んだ。今大会でも、選手が飛び出す瞬間から空中を飛行する背後までをドローンが追走。中継にゲスト出演した土屋礼央が「ドローンがすごい」「最初、飛び出した時の音かと思ったらドローンの音だった」と驚きの声をあげた。

ドローンは「気にならない。気にしてられないです」

実況の谷口廣明アナウンサーが、過去のアルペン競技でのドローントラブルに触れつつ、これほど接近して「選手は気にならないものか」と疑問を投げかけると、元全日本スキージャンプコーチで解説の竹内元康氏は「気にならない。気にしてられないです」と即答。極限の集中状態にある選手たちの研ぎ澄まされた心理状態を説明した。

予選から好調だった中村は、1回目に208メートルのビッグフライトを披露して6位につけた。中村がカメラに向かって「行きすぎちゃった」というようなジェスチャーを見せると、ジャンプ後半の姿勢について、放送席で土屋がF1に例え「DRSを使うタイミングを間違ったような」と表現して盛り上がる場面も見られた。中村の雄大なジャンプを背後から間近で捉えたドローン映像は、フライングヒルならではのダイナミックな魅力を存分に伝えていた。

なお、中村は1回目のジャンプで6位につけた後、最終的に合計372.5ポイントを獲得し、12位で終えたが、翌日の大会では2回目に242.5Mのジャンプを決め日本選手最上位の6位に食い込んだ。（ABEMA de J SPORTS）