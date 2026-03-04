第二のサトテル誕生へ―。阪神は４日、２６年度から「普及・振興活動」に関する取り組みを「ＴＲＩＡＬ ＢＡＳＥＢＡＬＬ〜ＢＲＩＤＧＥ ＴＯ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ〜」と総称し、活動を拡大していくことを発表した。野球人口の減少が危惧されているなか、嶌村聡球団本部長兼野球振興室長（５８）は球団事務所で会見を開き、「シンボリックにやりたい。より取り組みを加速させていく」と意気込んだ。

球団は昨年１月に野球振興室を設置。「女子野球」、「アカデミー（野球教室運営）」、「普及・振興活動」を軸に展開してきた。その一環で、今年９月からは西宮市の中学校部活動地域展開に対する支援活動を行うため、市内の軟式野球の地域クラブ空白地を中心に３チームを立ち上げる。西宮市と市内地域クラブ向けの野球大会を共催予定で、嶌村野球振興室長は新たに「トーナメントの決勝は甲子園で行うことを計画中です」と明かした。西宮市で育った佐藤や下村ら現役選手がプレゼンターを務めることも検討されている。競技力やモチベーションの向上を図る上で、聖地での試合は大きな取り組みの一つになりそうだ。

会見に出席した球団ＯＢの岩田ＣＡ（コミュニティアンバサダー）も「野球をやっていただける子供たち、仲間が増える活動ができれば」と気合十分。創設９１年目を迎えた伝統球団が、裾野を広げる活動をさらに発展させる。