「timeleszファミリア」番組P、8人の魅力熱弁「逆風みたいなことを受けているなとは僕らも感じています」
【モデルプレス＝2026/03/04】日本テレビが3月4日、都内にて2026年4月期改編説明会を実施。コンテンツ制作局プロデューサーの柏原萌人氏がtimeleszへの想いを語る場面があった。
◆柏原萌人氏、timeleszは「純粋に目の前のことを頑張ってる人たち」
柏原氏は、「timeleszさんは10月から半年だけ（関わっている）なんですけど、その中でも逆境だったり逆風みたいなことを受けているなとは僕らも感じています。けど、彼らは本当にすごい真摯に僕らに対しても番組に対しても向き合ってくれてますし、自分たちがこれからやっていくためにすごく一生懸命、純粋に目の前のことを頑張ってる人たちなので、僕は本当にすごく応援していきたい」とtimeleszへの想いを口に。続けて「彼らが逆風に吹かれてますけど、僕はより強い追い風みたいな形で彼らをこうやって押し上げていけるような存在に番組がなっていけたらいいなと思っていますし、彼らに逆風が吹いても守っていけるような温かい家のような存在になれたらいいなと思っています」と語った。
◆timelesz冠番組「timeleszファミリア」
同番組のコンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組だ。現在、毎週月曜24時29分から24時54分に放送されているが、4月19日から日曜の昼14時から15に放送枠が変更され、時間も60分に拡大する。
◆日本テレビ、2026年4月期改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい」
日本テレビの2026年4月改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」をテーマに掲げ、生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、同局のコンテンツに人を集めていくことを編成方針としている。改編率は全日6.6％、ゴールデンタイム（19時〜22時）14.8％、プライムタイム（19時〜23時）11.1％。司会は、同局系アナウンサー・辻岡義堂が務めた。（modelpress編集部）
