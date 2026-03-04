卒園・卒業・入学式【パンツ派】のブローチ選び。センスいい付け方とコーデをプロが伝授

卒業・入学シーズン。セレモニーコーデはハレの日にふさわしいきちんと感と、自分らしさのバランスに悩むことも。

パンツ派のハンサムな装いなら、メタリックに輝くブローチでぐっと洗練された印象に仕上げて。スタイリスト・菊池かおりさんに、おすすめのブローチ使いを教えてもらいました。

ハンサム派は、メタリックに輝くブローチでシャープさをプラス

ブローチ人気が復活中。セレモニースタイルに合わせるなら、サークルモチーフやカーブしたデザインで品よく。

シャープなブローチでハンサムに

ワイドパンツを合わせたハンサムコーデには、輝きがシャープなシルバーのブローチを添えて。さらにパールネックレスを合わせて顔まわりを華やかに。

ブローチとそでのパールをアクセントに

冠婚葬祭に使いやすいネイビーのシンプルセットアップは、そで口のパールボタンとブローチのパールをアクセントにして統一感を出すのがポイント。

ブローチは、卒業式にも入学式にも使い回せる頼れる存在。大切な門出の日を、凛とした印象に仕上げてみて。

（『オレンジページ』2025年3月2日号より）

教えてくれたのは ……菊池かおりさん

スタイリスト。トレンドやテイストMIXをきかせた大人のカジュアルスタイルに定評がある。女性誌、広告、ブランドカタログ、タレント衣装で活躍中。プライベートでは中学生の女の子のママ。