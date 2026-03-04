メインシナリオ・・・上値を試す、158円の攻防に注目。18日にそれまで上値を抑えていた154.00を上抜くと、昨日は157.97まで上昇した。目先、上値を試す展開となりそうだ。節目の158.00の攻防に注目したい。158円台に乗せれば、節目の158.50付近や159.00を目指そう。159円台に突入すれば、1月23日の高値159.23や2024年7月12日と2026年1月14日高値がある159.45、さらには160.00の大台がターゲットになる。



サブシナリオ・・・一方、158円突破に失敗し、軟化となれば、157.00付近に注目したい。156円台に下落すれば、2日の欧州序盤から中盤にかけて支持となった156.80近辺や節目の156.00が意識される。155円台に沈むようなら、21日線がある155.40や節目の155.00が視野に入る。



