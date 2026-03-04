草刈正雄の次女・草刈麻有、“両親＆姉＆亡き兄”が写った家族写真に反響「かわいい」「ずーっとかっこいいパパで羨ましい」
俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が3日、自身のインスタグラムを更新。父・正雄と、姉・紅蘭（36）、亡き兄（享年23）が写った幼少期の家族写真を公開した。
【写真】「まさおさーん」草刈麻有が公開した、姉・紅蘭＆亡き兄＆草刈正雄との家族写真
写真には、紅蘭と麻有がマイクを持ち、隣には兄が座り、後ろには正雄、そして元俳優・モデルの母親と思われる人物がハートの絵文字で隠されている、家族の仲むつまじい一瞬が捉えられていた。投稿にはほかにも、近況を報告するかのように複数枚の写真がアップされている。
突然の家族写真公開に、コメント欄には「まさおさーん」「かわいい」「ずーっとかっこいいパパで羨ましいです」などと反響が集まっていた。
