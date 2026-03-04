糖質23％オフの堅あげ食感、ZENBパスタスナックに新味“ブラックペッパー味”
ミツカングループが展開する食ブランド「ZENB」は、黄えんどう豆100％の豆パスタ「マメロニ」を使用したグルテンフリーの堅あげスナック『ZENBパスタスナック』シリーズの新フレーバー「ブラックペッパー味」を発売した。
【写真】ダイエット中の栄養補給にも…「ZENBパスタスナック」ブラックペッパー味
『ZENBパスタスナック』は、黄えんどう豆を原料とした豆パスタ「マメロニ」をこめ油でカリッと揚げたスナック。豆由来の香ばしさと旨みが広がる、噛み応えのある堅あげ食感が特長だ。
新たに登場したブラックペッパー味は、ピリッとしたブラックペッパーの刺激にローストオニオンの旨みを重ねた味わい。食べ応えのある食感とともに、テレワークやオフィスでのおやつ、ビールやワインと合わせた家飲みのおつまみとしても楽しめる。
また、スナックでありながら糖質23％オフ、脂質36％オフ、塩分50％オフ（日本食品標準成分表2020年版の小麦粉あられ比較）を実現し、1袋126kcalのヘルシー設計も特徴。黄えんどう豆由来の食物繊維や植物性たんぱく質、鉄分、ビタミンEなどを手軽に摂取でき、小腹が空いたときの間食やダイエット中の栄養補給としても取り入れやすい。
原料の黄えんどう豆は、北欧やギリシャなどで古くから食されてきた豆類で、食物繊維やミネラルを豊富に含む食材として近年注目されている。植物性たんぱく質源としても世界的に関心が高まっており、栽培時には窒素肥料の使用量を抑えられる特徴から、環境負荷の少ないサステナブルな食材としても知られている。
また同商品は、期間限定ポップアップ「ZENB STORE & SANDWICH」でも販売。同店ではZENB商品の販売に加え、「ゼンブブレッドふわもちロール」を使用したグルテンフリーかつプラントベースのサンドイッチも提供。期間は2026年3月6日から4月26日まで、場所はニュウマン高輪North1階となる。
