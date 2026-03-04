第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組の1次ラウンドC組で戦うチェコのパベル・ハジム監督が4日、東京ドームで公式会見を行い、ユニホームにカタカナで「チェコ」と入っていることについて思いを語った。

2月に宮崎・都城で行われたロッテとの練習試合では、ユニホームの胸にカタカナ「チェコ」の文字があったことが話題となった。

ハジム監督は「日本へのリスペクトの証」とし、「日本のファン、日本の野球、日本の国への感謝を込めた」と説明。「ファンにとってもカタカナで書かれている方が親しみやすく、私たちの思いが伝わりやすいと考えた」と言い、発案者はルカシュ・エルコリ投手だという。

前回23年大会の1次ラウンドでは右腕サトリアが日本戦に先発し、大谷を空振り三振斬り。大谷が「サトリア投手は制球が素晴らしかった」と一塁手に話しかけたことで注目を浴び、3日後の練習日には日本代表のロッカーを訪れてユニホームを交換するなど交流も話題となった。

明日5日の韓国との初戦には右腕パディサクが先発すると発表。「我々のベストピッチャーだから」と説明した。