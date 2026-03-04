アメリカとイスラエルはイランへの攻撃を強化するなかイランも報復攻撃を続けています。最新情報をエルサレムから本岡英恵記者に伝えてもらいます。

はい、ここエルサレムでも断続的に警報が鳴っている状況です。多くのレストランなどが閉まっていて不要不急の外出は控えるよう言われています。

イスラエルとともに攻撃を強めているアメリカ軍は3日、これまでにイラン国内2000の標的を攻撃したと明らかにしました。

テヘランの状況について住民は「朝から晩まで一日中空爆が続いている」「衝撃波だけで何度も起きる」と語っていて、激しい空爆が続いているとみられます。

一方、イランも報復として攻撃を続けていて、ドバイのアメリカ領事館の近くで無人機による攻撃があった他、UAEでは石油関連の施設も標的になっています。

また、ロイター通信によりますと、イラク北部のアルビルで3日、駐留米軍の基地やホテルが無人機による攻撃をうけたということです。

こうしたなかイランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡を通る船を攻撃するという声明をだしたと伝えられています。

アメリカのトランプ大統領が石油タンカーを護衛するとのべた事を受けホルムズ海峡という国際経済をゆさぶるカードをさらに前面にだして、けん制する狙いがあるとみられます。