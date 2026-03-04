女優松本若菜（42）が4日、都内で行われた主演するNHKプレミアムドラマ「対決」（4月5日開始、日曜午後10時）の完成会見に出席した。

医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げていた実際の事案をもとにした社会派ドラマで、真実に迫る新聞記者の檜葉菊乃を熱演する。「こんな骨太なドラマでの主演は初めてで、こんなに物語に入り込んでしまうんだという不思議な経験をしました」と撮影を振り返った。

「回が進むごとにいろんな視点で見られるドラマ」ともいい「皆さんに何かを感じ取ってもらえる、考えてもらえるといいな。ぜひ1話からご覧になってください」と呼びかけた。記者役も初で「記事を読む人たちがどうとらえるのか、何をきいてほしいのかを考えて質問してくれているのだなと実感しました」と話した。自身も取材を受けた経験は豊富で「普段から適当なことを答えているわけではないですが、どんな思いでこの質問を持ってきてくださったんだろう、と今まで以上に感じるようになりました」と心境の変化も明かした。

会見には医大の理事である神林晴海役を担う鈴木保奈美（59）も出席した。「実際の事件をもとにした社会的メッセージのある作品」とし「（演出の）池田さんの風味が素晴らしくて。こういう風になるのだといい意味でびっくりして、（映像が）どう繋がっているのか楽しみです」と話した。「正義や正しさとは何なのかという問いを常に突きつけられている作品であり、視聴者の方にもいい影響を与えられたら」と語った。