¥¤¥¾¥¸¥§¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¥ëー¥­ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ëµ±¤¯¡ÄÆüËÜ¤«¤éÊÆÂç³Ø»²Àï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÌöÆ°

¡¡3·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢NCAA¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óⅠ¤Î¥·¥é¥¥åー¥¹Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¾¥¸¥§¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÊACC¡Ë¤Î¥ëー¥ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Âç½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥«¥ë¥Éー¥¾¡Ê¥·¥«¥´¡¦¥¹¥«¥¤¡Ë°ÊÍè¡£1985Ç¯¤Ë¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¤ー¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢2022Ç¯¤«¤é¥·¥é¥¥åー¥¹Âç¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥êー¥·¥ã¡¦¥ì¥²¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò´Þ¤á3¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¸½ºß21ºÐ¤Î¥¦¥Á¥§¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£µþÅÔÀº²Ú³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇW¥êー¥°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー¤Î»þ´ü¤ò´Þ¤á3¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºßÀÒ¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊÂàÃÄ¤ª¤è¤Ó¥·¥é¥¥åー¥¹Âç¿Ê³Ø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿29»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ15.0ÆÀÅÀ9.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.5¥¢¥·¥¹¥È0.9¥¹¥Æ¥£ー¥ë2.6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨55.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥é¥¥åー¥¹Âç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Á¥§¤ÏACC½µ´ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ºÇÂ¿¤Î8²ó¼õ¾Þ¡£ÄÌ»»271¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢1984－85¥·ー¥º¥ó¤Ë¼ùÎ©¤µ¤ì¤¿Æ±Âç¤Î¿·¿ÍµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£22¾¡7ÇÔ¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥Áー¥à¤ò¹¶¼é¤Ç»Ù¤¨¡¢¥ªー¥ëACC¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Áー¥à¡¢¥ªー¥ëACC¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Áー¥à¡¢¥ªー¥ëACC¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û26ÆÀÅÀ14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¤¿¥¦¥Á¥§¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È