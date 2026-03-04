なでしこJがアジア杯GL白星スタート! 台湾のドン引き“7バック”に苦戦も…谷川萌々子&清家貴子の2発でこじ開ける
[3.4 女子アジア杯GL第1節 日本 2-0 台湾 パース]
日本女子代表(なでしこジャパン)は4日、女子アジアカップのグループリーグ第1節で台湾女子代表と対戦し、2-0で勝利した。後半16分にMF谷川萌々子が先制ゴールを挙げ、後半アディショナルタイムにはMF清家貴子が追加点を奪った。
日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF南萌華、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左がボランチ気味のMF長谷川唯、右がトップ下気味の谷川。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、MF浜野まいかが並んだ。
気温約35度のピッチで、日本は序盤からボールを握る。両サイドでSBとウイングが連係しながら敵陣に進入し、チャンスを作った。一方、5-4-1の布陣を敷く台湾は5-5でブロックを作りながら、日本に攻め立てられると2ボランチが最終ラインに収まって“7バック”で完全防御。台湾の“背番号10”MF松永早姫ら少ない人数でカウンターを狙った。
前半は日本がボール支配率90%近くを保ったまま推移するが、攻め続ける日本に得点は生まれない。前半44分には右サイドから中央にカットインした浜野がPA右にスルーパス。反応した田中が深い位置から折り返すと、相手に当たったボールはゴールライン上まで飛ぶ。しかし、相手守備陣の必死のクリアで先制点とはならなかった。
日本は前半でシュート20本を放った一方、台湾は1本。だが、前半をスコアレスで折り返した。
後半も日本のペースが続くと、後半16分に待望の先制ゴール。最終ラインの横パスで相手を揺さぶり、高橋がロングスルーパスを相手の最終ライン裏に飛ばす。谷川が反応し、胸トラップから右足シュートを決め切った。
均衡を破った日本は後半19分に2枚替え。清水と浜野を下げ、DF守屋都弥と清家が入った。30分にも2枚替えを行い、北川と谷川に代えて、FW千葉玲海菜とMF宮澤ひなたが出場。千葉はそのまま左SBでプレーした。40分には田中が下がり、FW土方麻椰が入ってフル代表デビューとなった。
後半アディショナルタイム2分過ぎ、日本が勝利を決定づける。長野が左サイドに展開し、千葉が左足でクロス。ファーサイドから詰めた清家がヘディングでチーム2点目を叩き込んだ。
ブロックを築いた台湾から2得点を奪い、日本が2-0で白星スタート。7日には第2節でインドと対戦する。
日本女子代表(なでしこジャパン)は4日、女子アジアカップのグループリーグ第1節で台湾女子代表と対戦し、2-0で勝利した。後半16分にMF谷川萌々子が先制ゴールを挙げ、後半アディショナルタイムにはMF清家貴子が追加点を奪った。
日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF南萌華、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左がボランチ気味のMF長谷川唯、右がトップ下気味の谷川。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、MF浜野まいかが並んだ。
前半は日本がボール支配率90%近くを保ったまま推移するが、攻め続ける日本に得点は生まれない。前半44分には右サイドから中央にカットインした浜野がPA右にスルーパス。反応した田中が深い位置から折り返すと、相手に当たったボールはゴールライン上まで飛ぶ。しかし、相手守備陣の必死のクリアで先制点とはならなかった。
日本は前半でシュート20本を放った一方、台湾は1本。だが、前半をスコアレスで折り返した。
後半も日本のペースが続くと、後半16分に待望の先制ゴール。最終ラインの横パスで相手を揺さぶり、高橋がロングスルーパスを相手の最終ライン裏に飛ばす。谷川が反応し、胸トラップから右足シュートを決め切った。
均衡を破った日本は後半19分に2枚替え。清水と浜野を下げ、DF守屋都弥と清家が入った。30分にも2枚替えを行い、北川と谷川に代えて、FW千葉玲海菜とMF宮澤ひなたが出場。千葉はそのまま左SBでプレーした。40分には田中が下がり、FW土方麻椰が入ってフル代表デビューとなった。
後半アディショナルタイム2分過ぎ、日本が勝利を決定づける。長野が左サイドに展開し、千葉が左足でクロス。ファーサイドから詰めた清家がヘディングでチーム2点目を叩き込んだ。
ブロックを築いた台湾から2得点を奪い、日本が2-0で白星スタート。7日には第2節でインドと対戦する。
[速報]なでしこジャパンが先制!!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) March 4, 2026
▷https://t.co/KtEDl3CDuT
AFC女子アジアカップ-グループC 第1節-
なでしこジャパン vs チャイニーズ・タイペイ
ABEMA de DAZNで生中継
/
後半16分 高橋はなの浮き球に合わせた
谷川萌々子がネットに突き刺し
代表5ゴール目を決める!!
＼ pic.twitter.com/ne4pw08n5e