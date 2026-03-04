B1三河が『選手プロデュースDAY』を開催…チーム勝利の恒例行事“今日のビート”体験ブースも登場

3月3日、B1西地区のシーホース三河は、同7日と8日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第24節の富山グラウジーズ戦において、会場で選手が企画したイベントが楽しめる『選手プロデュースDAY』の開催を発表した。





クラブ公式サイトによると、当日は試合会場のあちらこちらで選手が考案したイベントブースが設けられ、さまざまな体験ができるという。注目は西田優大と西田公陽（現：熊本ヴォルターズ）がJA西三河きゅうり部会の支援のもと、2025年10月始動させた「西田のきゅうり」プロジェクトのきゅうり販売ブース。さらに釣りがマイブームの西田優大は、サメを釣り上げると豪華景品がもらえる「おでんくんのサメ釣り」をプロデュースした。

チームが勝利後にロッカールームで恒例となった、活躍した選手やスタッフが太鼓を叩いて勝利を祝う（今日のビート）を体験できるブースも登場。実際にロッカールームで使用している太鼓を叩ける貴重な体験ができる。





そのほかにも、元澤誠と角野亮伍、アーロン・ホワイトがプロデュースした、選手愛用のクラブでパターチャレンジができるゴルフパターブース。さらに、須田侑太郎と石井講祐選手、ダバンテ・ガードナーがカメラマンとなり、それぞれの日常を切り取った写真を展示したブースや、選手プロデュースのグッズの販売など、ファンにとっては時間を忘れるほどの企画が目白押しだ。







【動画】シーホース三河の恒例行事（今日のビート）の様子