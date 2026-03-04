オンワードの２月既存店売上高は２カ月連続前年実績上回る オンワードの２月既存店売上高は２カ月連続前年実績上回る

オンワードホールディングス<8016.T>がこの日の取引終了後に、２月度の月次売上概況を発表しており、店舗及びＥコマースの既存店売上高が前年同月比４．２％増と２カ月連続で前年実績を上回った。



上旬は気温が低く推移しことでセールを中心に冬物衣料の販売が好調。中旬以降は気温の上昇に伴い、アウターやニットなどの春物衣料の売り上げが伸長した。また、オーダーメイドブランド「カシヤマ」を展開するオンワードパーソナルスタイルでは、デジタルマーケティングの成果などで既存店売り上げが大きく伸長。ウィゴーでは韓国アイドルグループとのコラボ企画などが好評だった。なお、全店売上高は同７．０％増だった。



