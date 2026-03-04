　ロアッソ熊本は3日、Jリーグオンラインストアで「2026コンフィットシャツ(襟付き)」を受注販売すると発表した。

　コンフィットシャツは赤をベースとしたレトロなデザイン。半袖と長袖の2種類があり、いずれも襟付きとなっている。

　クラブは公式サイトで「落ち着いた赤をベースにさりげない総柄をあしらい、黒の襟とサイドラインが全体を引き締めます。フロントロゴをアクセントに、クラシックなフットボールスタイルを現代風に落とし込んだデザインです。カジュアルにもきれいめにも合わせやすい一着です」と紹介した。

　価格は半袖、長袖ともに5500円(税込)。販売期間は3月3日(火)17時00分から3月11日(水)23時59分までとなり、商品が届くのは5月上旬の予定だ。

　クラブ公式X(@roassoofficial)の告知に対し、ファンから「めちゃくちゃいい」「かっこよすぎやろ」「ありそうでなかった襟付きコンフィット!」「今までになかった感じのデザインで良いね!」「5,500円安い」「欲しい!!!」などの声が届いた。