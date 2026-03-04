「ありそうでなかった」「かっこよすぎ」「安い」熊本がレトロなコンフィットシャツを受注販売
ロアッソ熊本は3日、Jリーグオンラインストアで「2026コンフィットシャツ(襟付き)」を受注販売すると発表した。
コンフィットシャツは赤をベースとしたレトロなデザイン。半袖と長袖の2種類があり、いずれも襟付きとなっている。
クラブは公式サイトで「落ち着いた赤をベースにさりげない総柄をあしらい、黒の襟とサイドラインが全体を引き締めます。フロントロゴをアクセントに、クラシックなフットボールスタイルを現代風に落とし込んだデザインです。カジュアルにもきれいめにも合わせやすい一着です」と紹介した。
価格は半袖、長袖ともに5500円(税込)。販売期間は3月3日(火)17時00分から3月11日(水)23時59分までとなり、商品が届くのは5月上旬の予定だ。
クラブ公式X(@roassoofficial)の告知に対し、ファンから「めちゃくちゃいい」「かっこよすぎやろ」「ありそうでなかった襟付きコンフィット!」「今までになかった感じのデザインで良いね!」「5,500円安い」「欲しい!!!」などの声が届いた。
━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━— ロアッソ熊本(official) (@roassoofficial) March 3, 2026
2026コンフィットシャツ(襟付き)
受注販売
━━━━━━━ ✦ ━━━━━━━
レトロな雰囲気が魅力の襟付きデザインです。
クラシックなフットボールスタイルを現代的に落とし込んだ一着です。
半袖&ロングスリーブの2タイプ展開!… pic.twitter.com/aG7oWb6eGe