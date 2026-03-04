

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61825.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61783.14 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61660.56 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59837.13 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58942.85 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58190.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57891.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)

57461.44 6日移動平均線

56475.32 均衡表転換線(日足)

56225.14 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55985.05 均衡表基準線(日足)

55945.12 25日移動平均線

55164.05 均衡表転換線(週足)

54555.62 ボリンジャー:＋1σ(26週)



54245.54 ★日経平均株価4日終値



53999.11 ボリンジャー:-1σ(25日)

53507.43 13週移動平均線

52606.63 75日移動平均線

52453.31 均衡表雲上限(日足)

52053.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51338.01 均衡表基準線(週足)

50920.83 26週移動平均線

50789.72 ボリンジャー:-1σ(13週)

50107.09 ボリンジャー:-3σ(25日)

48072.01 ボリンジャー:-2σ(13週)

47286.03 ボリンジャー:-1σ(26週)

46269.28 200日移動平均線

45354.29 ボリンジャー:-3σ(13週)

43651.24 ボリンジャー:-2σ(26週)

40016.45 ボリンジャー:-3σ(26週)

39964.42 均衡表雲上限(週足)

37840.38 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 22.52(前日50.07)

ST.Slow(9日) 49.41(前日70.30)



ST.Fast(13週) 78.11(前日84.70)

ST.Slow(13週) 86.05(前日88.24)



