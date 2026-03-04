　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61825.20　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61783.14　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61660.56　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59837.13　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58942.85　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58190.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57891.12　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57461.44　　6日移動平均線
56475.32　　均衡表転換線(日足)
56225.14　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55985.05　　均衡表基準線(日足)
55945.12　　25日移動平均線
55164.05　　均衡表転換線(週足)
54555.62　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

54245.54　　★日経平均株価4日終値

53999.11　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53507.43　　13週移動平均線
52606.63　　75日移動平均線
52453.31　　均衡表雲上限(日足)
52053.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51338.01　　均衡表基準線(週足)
50920.83　　26週移動平均線
50789.72　　ボリンジャー:-1σ(13週)
50107.09　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48072.01　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47286.03　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46269.28　　200日移動平均線
45354.29　　ボリンジャー:-3σ(13週)
43651.24　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40016.45　　ボリンジャー:-3σ(26週)
39964.42　　均衡表雲上限(週足)
37840.38　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　22.52(前日50.07)
ST.Slow(9日)　　49.41(前日70.30)

ST.Fast(13週)　 78.11(前日84.70)
ST.Slow(13週)　 86.05(前日88.24)

［2026年3月4日］

株探ニュース