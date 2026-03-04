[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1797銘柄・下落1143銘柄（東証終値比）
3月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3017銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1143銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9936> 王将フード 3566.5 +416.5（ +13.2%）
2位 <6046> リンクバル 208 +24（ +13.0%）
3位 <2590> ＤｙＤｏ 2770 +254（ +10.1%）
4位 <7419> ノジマ 1200 +92（ +8.3%）
5位 <2721> ＪＨＤ 179.9 +11.9（ +7.1%）
6位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3291 +200.0（ +6.5%）
7位 <4594> ブライトパス 67 +4（ +6.3%）
8位 <9201> ＪＡＬ 2919.9 +158.9（ +5.8%）
9位 <4889> レナ 1895 +95（ +5.3%）
10位 <6031> ＺＥＴＡ 260 +12（ +4.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <220A> ファベル 1052 -210（ -16.6%）
2位 <8704> トレイダーズ 900 -128（ -12.5%）
3位 <8918> ランド 9.2 -0.8（ -8.0%）
4位 <6778> アルチザ 608.1 -22.9（ -3.6%）
5位 <9272> ブティックス 1487.9 -55.1（ -3.6%）
6位 <6659> メディアＬ 41.8 -1.2（ -2.8%）
7位 <9171> 栗林船 1807 -51（ -2.7%）
8位 <3652> ＤＭＰ 2177.1 -60.9（ -2.7%）
9位 <6877> ＯＢＡＲＡＧ 5984 -166（ -2.7%）
10位 <291A> リスキル 3045.5 -79.5（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3291 +200.0（ +6.5%）
2位 <9201> ＪＡＬ 2919.9 +158.9（ +5.8%）
3位 <4151> 協和キリン 2315 +84.0（ +3.8%）
4位 <6857> アドテスト 24950 +450（ +1.8%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1625 +23.5（ +1.5%）
6位 <9434> ＳＢ 213 +2.3（ +1.1%）
7位 <7735> スクリン 19950 +215（ +1.1%）
8位 <9502> 中部電 2479.9 +23.9（ +1.0%）
9位 <5714> ＤＯＷＡ 9928.1 +86.1（ +0.9%）
10位 <8309> 三井住友トラ 5020 +40（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4004> レゾナック 11600 -160（ -1.4%）
2位 <6920> レーザーテク 32655 -435（ -1.3%）
3位 <8267> イオン 2051.1 -18.9（ -0.9%）
4位 <7269> スズキ 2063.6 -17.4（ -0.8%）
5位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2650 -21.0（ -0.8%）
6位 <6723> ルネサス 2608.6 -16.4（ -0.6%）
7位 <5411> ＪＦＥ 1956.1 -11.9（ -0.6%）
8位 <7012> 川重 15920.5 -94.5（ -0.6%）
9位 <8035> 東エレク 40450.2 -239.8（ -0.6%）
10位 <9101> 郵船 5364.1 -30.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
