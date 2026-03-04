　3月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3017銘柄。東証終値比で上昇は1797銘柄、下落は1143銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが128銘柄、値下がりは93銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9936>　王将フード　　　 3566.5 +416.5（ +13.2%）
2位 <6046>　リンクバル　　　　　208　　+24（ +13.0%）
3位 <2590>　ＤｙＤｏ　　　　　 2770　 +254（ +10.1%）
4位 <7419>　ノジマ　　　　　　 1200　　+92（　+8.3%）
5位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　179.9　+11.9（　+7.1%）
6位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3291 +200.0（　+6.5%）
7位 <4594>　ブライトパス　　　　 67　　 +4（　+6.3%）
8位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2919.9 +158.9（　+5.8%）
9位 <4889>　レナ　　　　　　　 1895　　+95（　+5.3%）
10位 <6031>　ＺＥＴＡ　　　　　　260　　+12（　+4.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <220A>　ファベル　　　　　 1052　 -210（ -16.6%）
2位 <8704>　トレイダーズ　　　　900　 -128（ -12.5%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.2　 -0.8（　-8.0%）
4位 <6778>　アルチザ　　　　　608.1　-22.9（　-3.6%）
5位 <9272>　ブティックス　　 1487.9　-55.1（　-3.6%）
6位 <6659>　メディアＬ　　　　 41.8　 -1.2（　-2.8%）
7位 <9171>　栗林船　　　　　　 1807　　-51（　-2.7%）
8位 <3652>　ＤＭＰ　　　　　 2177.1　-60.9（　-2.7%）
9位 <6877>　ＯＢＡＲＡＧ　　　 5984　 -166（　-2.7%）
10位 <291A>　リスキル　　　　 3045.5　-79.5（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3291 +200.0（　+6.5%）
2位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2919.9 +158.9（　+5.8%）
3位 <4151>　協和キリン　　　　 2315　+84.0（　+3.8%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　24950　 +450（　+1.8%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1625　+23.5（　+1.5%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　213　 +2.3（　+1.1%）
7位 <7735>　スクリン　　　　　19950　 +215（　+1.1%）
8位 <9502>　中部電　　　　　 2479.9　+23.9（　+1.0%）
9位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9928.1　+86.1（　+0.9%）
10位 <8309>　三井住友トラ　　　 5020　　+40（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4004>　レゾナック　　　　11600　 -160（　-1.4%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　32655　 -435（　-1.3%）
3位 <8267>　イオン　　　　　 2051.1　-18.9（　-0.9%）
4位 <7269>　スズキ　　　　　 2063.6　-17.4（　-0.8%）
5位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　　 2650　-21.0（　-0.8%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　 2608.6　-16.4（　-0.6%）
7位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1956.1　-11.9（　-0.6%）
8位 <7012>　川重　　　　　　15920.5　-94.5（　-0.6%）
9位 <8035>　東エレク　　　　40450.2 -239.8（　-0.6%）
10位 <9101>　郵船　　　　　　 5364.1　-30.9（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

