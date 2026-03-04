3月10日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『ガラスの天井』
「ガラスの天井」
◆テーマ【ガラスの天井】
能力や実績があるにも関わらず性別や属性を理由にキャリアアップを阻む
見えない障壁を意味する言葉『ガラスの天井』。
日本初の女性総理大臣が誕生したことで「ガラスの天井が打ち破られた」と
言われる一方、男女格差についてはまだまだ課題も多いのが現状…
今回は「ガラスの天井」についてDEEPに語らいます。
▼男性だらけの報道の世界で戦ってきた安藤優子が思う、女性の社会進出の「本音と建前」
▼ガラスの天井を破った先には…辻愛沙子が語る「ガラスの崖」の正体とは？
▼女性のキャリア形成は無理ゲー？ 計算が合わないとIMALUが感じる女性の働き方
▼大久保佳代子＆若槻千夏が変わってきたと感じる最近のテレビ番組の流れ
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・若槻千夏
ゲスト
織田信成／
安藤優子・IMALU・辻愛沙子 ※50音順