「ガラスの天井」

◆テーマ【ガラスの天井】

能力や実績があるにも関わらず性別や属性を理由にキャリアアップを阻む

見えない障壁を意味する言葉『ガラスの天井』。

日本初の女性総理大臣が誕生したことで「ガラスの天井が打ち破られた」と

言われる一方、男女格差についてはまだまだ課題も多いのが現状…

今回は「ガラスの天井」についてDEEPに語らいます。

▼男性だらけの報道の世界で戦ってきた安藤優子が思う、女性の社会進出の「本音と建前」

▼ガラスの天井を破った先には…辻愛沙子が語る「ガラスの崖」の正体とは？

▼女性のキャリア形成は無理ゲー？ 計算が合わないとIMALUが感じる女性の働き方

▼大久保佳代子＆若槻千夏が変わってきたと感じる最近のテレビ番組の流れ

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏

ゲスト

織田信成／

安藤優子・IMALU・辻愛沙子 ※50音順