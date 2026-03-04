日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月からアイドルグループ「timelesz」の冠番組「timelesz ファミリア」が現在の日曜深夜から日曜昼に枠移動することを発表した。

現在は日曜深夜0時29分から同54分までの放送だが、4月からは日曜午後2時からの放送となり、放送時間も1時間に拡大。枠移動後、初回放送は4月19日となる。

番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに!」で、日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”の「timelesz」が、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪「ファミリア」を作っていくバラエティー番組となる。

同局は「timeleszが“生き様が面白い人”に本気で弟子入りしたり、そこで身につけた技を人前で披露したり、とことん彼らが本気になって取り組む『ガチドキュメント企画』や、timeleszが応援団長となり、あるジャンルにかける人たちにスポットを当てたコンテスト『ファミリアカップ』を開催するなど、等身大の8人が日本中の“生き様が面白い人”と絆を紡ぎながら成長していくバラエティー番組となっています。ぜひご覧ください」とアピールしている。

担当プロデューサーの柏原萌人氏は「仲間探しをルーツに持つ彼らが、より大きなうねりを持って、日本中を巻き込みながら仲間、ファミリアを作っていくようなバラエティーにしていきたい。この先10年をtimeleszとしっかり描いていけるようなチームだったり番組を作っていけるように考えながら、ワンチームで番組を作っていきたい。本当にここからが勝負。“彼らを国民的スターに押し上げることだ”と思っているんですが、そこをしっかりこれからも思い続けながら、しっかり盛り上げていけるような番組を作っていけたら」とコメントした。