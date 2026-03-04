日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月から新音楽番組「夜の音-TOUKYO MIDNIGHT MUSIC-」（初回7日、火曜深夜0・24）をスタートすることを発表した。

MCは「timelesz」の菊池風磨。

火曜深夜、アーティスト、楽曲の魅力を上質なステージ演出で届ける新音楽番組。毎回、1組のアーティストをゲストに迎える。

音楽番組が長年培ってきた制作スキルとMVやライブの第一線で活躍するトップクリエイター、映像作家・照明・スタイリスト・コレオグラファーなどとの化学反応でMVやライブ映像とともに一味違う「映像作品」を届けるという。

また、昨今、多くの新曲が水曜日の午前0時にリリースされる。

その解禁タイミングに合わせ、火曜深夜の放送で最速でお届けできるような展開を目指しているとした。

担当プロデューサーの岩崎小夜子氏は「30分の番組ですが、毎週1ゲストの方にお越しいただいて、アーティストの皆さんに歌とトークを届けていただきたい」と意気込み。MCの菊池については「菊池さんはクリエイターであり表現者であるという側面を持っていらっしゃいますが、アーティストを掘り下げていただくにあたり、リリースで“泥臭い音楽への執念と向き合いたい”とコメントもしていただいた。夜に本当にポロッとアーティストがもらしてしまうようなお話を聞き出していただくということを、同じクリエイターとして菊池さんにぜひお願いできたら」と期待を寄せた。