日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月にスタートする新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（初回4月17日、金曜後7・00）についてコメントした。

2月で終了した嵐の二宮和也（42）の冠番組「ニノさん」の後番組「千鳥」のノブ（46）と二宮が初タッグを組む。世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。

同番組は昨年11月にノブの司会で2時間特番が放送。平均個人視聴率は4・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で一定の評価を得た。特番1回の放送でゴールデン帯でのレギュラー化が決まった。

同番組は「全世代が楽しめる!驚きと学びの新考察バラエティー」として「世界各地で起きた実話ミステリーをクオリティの高いドラマで再現しスタジオ 出演者たちで真相を考察。扱うミステリーの題材は世の中に潜む全ての『なぜ？』、実際にあった事件や怪現象だけでなく、凶暴クマの異常繁殖、 インフルエンザの蔓延などニュースに潜む『なぜ？』もミステリーに! 親子、家族で『ミステリークラブの会員』となってもらい、リアルタイムで一緒に 考察を楽しめる “参加型バラエティー」となっているという。

担当プロデューサーの宮崎慶洋氏は「激戦区の金曜日の夜7時に打って出るにあたり、ノブさんの横に最強のパートナーとして、二宮和也さんをお迎えしてレギュラー化という形になっております」と説明。「（二宮＆ノブは）番組の顔としては初タッグ。あの2人の軽快なやり取りも、番組の見どころやストロングポイントになるのかなと思う。視聴者参加型とか、ライブ感みたいなことも大切にしていきたい」とアピールした。