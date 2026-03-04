フリーアナウンサーの有働由美子（56）と俳優で歌手の松下洸平（38）がMCを務める日本テレビの音楽番組「with MUSIC」（土曜後10・00）が3月いっぱいで終了することが4日、分かった。この日、東京・汐留の同局で行われた同局の4月改編説明会で発表された。

同番組は同局の報道番組「news zero」を卒業した有働アナがMCに就任し、2024年4月に土曜午後8時台の人気番組「世界一受けたい授業」の後枠としてスタート。2025年4月から現在の午後10時台に移動した。

コンセプトは、日本音楽の魅力を世界へ発信することで、ライブはもちろん、アーティストと楽曲の魅力を深掘り。豪華アーティストの最新曲からヒット曲、トークで構成した。

番組スタートから2年で幕を下ろすことになる。後番組は新たにスタートする報道番組となる。

コンテンツ戦略局総合編成センター部長の大井秀一氏は「20時も含めるとトータルで2年やらせていただいた。これも有働由美子さん、松下洸平さん含めて、お2人が引き出すアーティストの魅力的なトークととライブパフォーマンスを含めて本当に素敵な番組。去年、大型音楽番組の視聴率が非常に良かったが、これはやっぱり『with MUSIC』があったからだとも思っています。『with MUSIC』で毎週アーティストと触れ合い、その魅力をどうやって引き出したらいいかを日々スタッフが考える機会をいただいていたということもあって、大型音楽特番が本当に多くのご支持をいただいたと思っている。本当に素敵な番組だったんですけれども、より届けたいものがあるから終了という判断をしました」とコメントした。