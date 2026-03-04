元楽天監督・平石洋介氏「長女が高校を卒業しました！」 “顔出し”2ショット披露「パパに似て美人な娘さん」「幸せなパパですね」 愛あふれる父の言葉に反響
元プロ野球選手・東北楽天ゴールデンイーグルス監督の平石洋介氏（45）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女が高校を卒業したことを報告し、親子2ショットを公開した。
【写真】「パパに似て美人な娘さん」制服姿の長女と“顔出し”2ショットを披露した平石洋介氏
平石氏は「長女が高校を卒業しました！早いなぁ！」と書き出し、卒業証書を手にした長女との笑顔の写真を投稿。「たまに生意気な事も言うけど、家の手伝いや弟、妹のお世話もしてくれるので本当に助かってます!!」と、日頃の感謝をつづった。さらに「その分我慢してきた事もあると思うけど。。」と娘を思いやり、「そして思いの詰まった手紙をくれました」と明かすと、「これからも今のまま大きくなってくれたら」とエール。「卒業おめでとう」と愛情たっぷりに祝福した。
コメント欄には「卒業おめでとうございます！」「自慢の娘さんですね」「ツーショット、素敵です」「手紙泣けますね」「可愛い 平石さんにそっくり」「パパに似て美人な娘さんですね」「きっと平石さんは自慢のパパだと思うので羨ましい」「この時代LINEでなく手紙を書いてくれる娘さん幸せなパパですね」など祝福の声が多数寄せられている。
平石氏は1980年4月23日生まれ。PL学園では3年時に主将を務め、98年の甲子園にも出場。同志社大、トヨタ自動車を経て2004年、創設1年目の東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト7位で入団した。11年限りで現役を引退後はコーチ、2軍監督などを歴任し、18年に楽天の第7代監督に就任。現在は野球解説者、野球評論家として活動している。
