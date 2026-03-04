日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、4月から土曜日の夜に新たな報道番組をスタートさせることを発表した。

番組タイトルは未定で、出演者についても調整中。

同局としては2002年にスタートした「真相報道バンキシャ!」以来、24年ぶりの新報道番組。「今、見たい」「何を信じたらいいか分からない」という声に応えられる、信頼＋面白い、ワクワクする新報道番組となる。

土曜10時枠は現在、TBSの報道番組「情報7days ニュースキャスター」の一強状態。日本テレビで参戦することで、視聴率バトルが予想される。

コンテンツ戦略局総合編成センター部長の大井秀一氏は「22時台は積極的に見るコンテンツじゃないと、リアルタイムでは見ていただけない。より幅広く、ご覧いただけるジャンルとして報道番組は間違いない。プライム帯で、報道番組がない放送局は日本テレビだけだった。この土曜の22時に新しく生み出していこうと思いました」と報道番組を編成した意図を説明した。

「どんな番組かはお楽しみいただきたい」としつつ「ひとつ言えるのはテレビ局、信じてもらえないつらさがある。日本テレビの報道局も一生懸命取材し、信じてもらえない難しい時代。テレビの信頼感が落ちている。この落ちている信頼感を覆し、信じざるを得ないような報道番組を作りたいと強く思っている」とコメントした。