青木源太アナ、自宅の“すべての部屋”にある美容アイテム告白 眞鍋かをり驚き「さすがですね！」
フリーアナウンサーの青木源太（42）が、4日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演し、自宅のすべての部屋にあるものを明かし、驚きの声が寄せられた。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
番組では、花粉の飛散や空気乾燥をめぐり、美容についてトーク。美容にこだわる青木アナは「私はね、乾燥大敵なので、すべての部屋に温度計と加湿計、デジタルのやつ、ちっちゃいやつを置いていて、ちゃんと40％〜60％になるように調整してる」と語った。
青木アナは「なんとなく乾いているなとか、なんとなく肌ゆらいでるなっていうのはちょっとわからない。やっぱり数値で見ることが僕大事だと思うんです。だから、30％だったら加湿器を強めて、他の部屋から持っていってやるんです」と続け、スタジオは感嘆。共演の眞鍋かをりは「さすがですね！」と声をあげた。
さらに、青木アナは「このへんの情報を、私と古市憲寿くんは深夜にインスタライブを2人でやっています」とし、「不思議なことにね、私と古市くんのインスタライブでも、美容のことを話していて、1000人ぐらい聞いてくださるんです」とも明らかにした。
同番組は、2月25日から関東のフジテレビでも午後1時50分からの生放送となっている。
