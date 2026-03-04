日本テレビは4日、King&Princeの冠番組「キントレ」（土曜後1・30）が3月いっぱいで放送を終了することを発表した。この日、東京・汐留の同局で行われた4月期改編説明会で明らかにした。

同グループの同局の冠番組としては「King&Princeる。」が2022年1月にスタート。2023年5月22日をもってメンバー3人が脱退したことを受け、番組も終了。2人体制となり、事実上の後継番組として「キントレ」が2023年7月にスタート。2人体制となった新生キンプリを支えてきた。

キンプリの2人をはじめ、出演者がお金の感覚や知識を体を張って学ぶ“体当たり経済バラエティー”。

メンバーの永瀬廉、郄橋海人のほか、お笑い芸人の劇団ひとり、「アンタッチャブル」山崎弘也がレギュラー出演した。

後番組は「サタバリュ」枠として週替わりでバラエティー番組を放送する。

コンテンツ戦略局総合編成センター部長の大井秀一氏は修了の理ばならないことの方が大きい由について「終わるということよりも、新しく始めたいものがあるから何かを終わらせなければならないかなということのほうが多い。総合的な判断でしか終わる理由はない。『キントレ』は今も多くの視聴者にご指示いただけている番組だとは思っている」と評価する一方で、「それを続けることよりもさらに多くの生活者の皆さんに届けたいものがあるから新しいものを始めるということに尽きる」と説明した。

そのうえで「前身の『キンプる。』から含めると4年余り、今のキンプリのお2人は、実は昨年の『24時間テレビ』でも本当に活躍していただいた人気のお2人でありますけど、それも改めて感謝申し上げたい。“キンプリの人たちともう仕事しません”とか全然そんなことはむしろなくて、いろんな番組でまたこの先もご一緒させていただきたい魅力的なお2人。音楽番組はじめとして、この先もご活躍いただけるかなと思っております」とコメントした。

さらに、同番組のプロデューサーを務める宮崎慶洋氏は「あの番組はKing & Princeの2人と実は劇団ひとりさんと、ザキヤマ（山崎弘也）さんもレギュラー、メインMCなんです。終了を伝えた時、誰とは言いませんが、演者がスタッフの前で涙をする瞬間もありまして、うちの演出のディレクターも涙すると、いうような側面があった」と秘話を告白。「本当に一生懸命やったいい番組だったんだなと僕は、あの制作者としては自負しております。彼らとまた何か新しいことチャレンジできたらいいなと思っている」と話した。