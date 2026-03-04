日本テレビは4日、東京・汐留の同局で4月期改編説明会を行い、2月20日にレギュラーとしては最終回を迎えた嵐の二宮和也（42）が司会を務める「ニノさん」（金曜後7・00）についてコメントした。

同番組は二宮の初冠番組として2013年に深夜番組としてスタート。その後、日曜に移り、昼、朝で長らく放送された。24年10月に金曜午後7時のゴールデン帯に進出したが、1年半で幕を下ろすことになった。

最終回で二宮は「今日でレギュラーとしては最後になりますが、皆さんありがとうございました。またね、皆で集まれたら、その時は見ていただけたら。それではさようなら！」とコメント。

放送終了後、自身のXで番組終了について「正直申し訳ない気持ちでいっぱいです。もっと続けられる実力がアタクシになかった。それは本当に申し訳ない。でもまた皆で集まれる場所を作る努力をしていくのでこれからもよろしくお願いします！」とつづっていた。

後番組では「金曜ミステリークラブ！！！」（4月17日スタート）で、二宮は引き続き、出演する。千鳥のノブ（46）と初タッグで、世界のミステリアスな出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを基に真相を推理する。ノブがクラブの主宰者、二宮がクイズ解答者代表の役割を担う。

コンテンツ戦略局総合編成センター部長の大井秀一氏は「深夜時代から含めて13年続いた番組。二宮さんを中心とした本当にアットホームなファミリーの番組。改めて出演者の皆さんに感謝したい。レギュラーの『ニノさん』として終了しますけど、ニノさんファミリーのお力を生かした番組は今後もどこかでやっていきたい。レギュラーとしては終わりますけど、ニノさんファミリーの楽しい雰囲気はこの先もタイムテーブルのどこかで伝えていけたら」と今後にも言及した。