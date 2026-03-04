MEGUMI¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¤Î»äÉþ¤òÈäÏª¡Ä13ºÐÇ¯²¼¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤ò¼Í»ß¤á¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡3·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MEGUMI¤Ï¡¢¡Ô³§¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÂÎ´¶¥¹¥Ô¡¼¥ÉÁá¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ô¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Î¼Â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤³¡¼¤Ã¡Õ¤È¡¢º£¸å¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥¯¡¼¥ó¥º¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ô°ìËç¤á¤Î @jeffkoons¤µ¤ó¤«¤é¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤òÂô»³Äº¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥Õ¡¦¥¯¡¼¥ó¥º»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤¿MEGUMI¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥é¥Õ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2000Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿MEGUMI¡£º£¤â44ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÔMEGUMI¤µ¤óÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤ä¤í¡Ä¡Õ¡Ô¥¹¥¿¥¤¥ë·òºß¡Õ¡Ô¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡Õ¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿MEGUMI¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿Ç®°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï13ºÐÇ¯²¼¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡£1·î²¼½Ü¤Ë¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿·õ¸òºÝÃæ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£MEGUM¤µ¤ó¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎPRÆ°²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢郄ÈæÎÉ¤ÏPodcastÈÖÁÈ¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò¡Ù¤Ç¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤»¤º¡¢¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿ÈþÍÆËÜ¤Ï¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÈþËÆ¤¬ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÂç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Netflix¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£MEGUMI¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡MEGUMI¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£