ºäËÜÅßÈþ¡¡²Î¼ê¿ÍÀ¸£´£°Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡Ö£µ£°¼þÇ¯¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤éËÜË¾¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¿·¶Ê¡Ö±ó¤¤ÀÎ¤ÎÎø¤Î²Î¡×¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£³·î£´Æü¤Ë¡Ö¤¢¤Ð¤ìÂÀ¸Ý¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºäËÜ¡£¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë£´£°Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÇºäËÜ¤Ï¡Ö²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¤ÏÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö»ì¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£°Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö·ëº§¤â¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤â²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¾ÍèÁü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²Î°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¹¬¤»¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ì½ê¤Î¿·½É¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤Ç¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î³¤Â±¡¿¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÝ¡¢¿·½É¥³¥Þ·à¾ìÁ°¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ïµ¡³£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó£³ÅÙÌÜ¤Î¿·½É¤À¤¬¡Ö¡Ø¤Þ¤¿·¯¡Ù¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£°Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ºäËÜ¡£º£Ç¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö½©¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡Ö£µ£°¼þÇ¯¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤éËÜË¾¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È£±£°Ç¯¡¢²¿¤È¤«´èÄ¥¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£