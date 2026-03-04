Happyくじ「セブン‐イレブン」3月13日より発売。特賞には「BIG!ぬいぐるみからあげ棒」が登場
サニーサイドアップは、Happyくじ「セブン‐イレブン」を3月13日よりセブン‐イレブンにて発売する。価格は、1回850.30円
Happyくじ「セブン‐イレブン」では、セブン‐イレブンの人気商品「からあげ棒」、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化。全9等級に加えLAST賞「ふんわりちぎりパンクッション」も用意されている。
Happyくじ「セブン‐イレブン」
価格：850.30円
発売日：3月13日(金)より発売予定
販売箇所：セブン‐イレブン(取扱店舗情報はHappyくじ公式HPをご確認ください)
景品内容：全9等級+LAST賞
※店舗により取り扱い中止になる場合があります。
※一部取り扱いのない店舗もあります。
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
商品一覧
特賞 BIG!ぬいぐるみからあげ棒[全1種]
サイズ：全高約90cm
「からあげ棒」が90cmの特大ぬいぐるみに。串に刺さったからあげは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋まで付いてくる。
LAST賞 ふんわりちぎりパンクッション[全1種]
サイズ：全高約90cm
最後のくじを引いた人に当たるLAST賞は「ふんわりちぎりパン」の90cmのクッション。パンの包装袋を模したパッケージに入った、ふわふわな質感が再現されている。
A賞 ゴールドシリーズブランケット[全2種]
サイズ：約100×100cm（縦×横）
「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」、「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザインされたブランケット。裏面には、食欲をそそるリアルな商品写真がプリントされている。肌触りの良さもポイント。
B賞 セブンカフェぬいぐるみチャーム[全3種]
サイズ：全高約13cm
セブンカフェのコーヒー、カフェラテ、水素焙煎コーヒーの3種類のカップを再現したぬいぐるみチャーム。
C賞 パンポーチ[全5種]
サイズ：約22cm角内
セブン‐イレブンで人気の“パン”が、まるで本物のようなふわふわポーチに。包装袋までチャック付きのクリアポーチになっており、1点で2つのポーチが手に入る。
D賞 カップデリキャニスター[全5種]
サイズ：全高約5cm
店舗に並んでいる「カップデリ」シリーズが、見た目はそのままキャニスターに。フタ部分と側面に各商品の中身がプリントされて、上からも横からも楽しめるデザインになっている。
E賞 トートバッグ[全6種]
サイズ：約41×35cm（縦×横）持ち手を除く
セブン‐イレブンのロゴをあしらった、丈夫で使いやすいトートバッグ。くすみカラーが特徴。
F賞 まるでシリーズロングタオル[全6種]
サイズ：約27.5×71cm（縦×横）
「まるで」シリーズの鮮やかなパッケージがデザインされたロングタオル。
G賞 スムージーフラットポーチ[全3種]
サイズ：約18×20cm（縦×横）
「セブンカフェ スムージー」の色鮮やかなデザインが施された、使いやすいフラットポーチ。前面はそれぞれに使用されるフレッシュなフルーツを、裏面は撹拌(かくはん)されてスムージーになった様子を再現している。
H賞 ラバーコレクション[全9種]
バンド：約16.5×4cm（縦×横）
コースター：約9.5×9.5cm（縦×横）
前髪クリップ：約3.8cm角内（クリップを除く）
セブン‐イレブンのロゴをデザインした、ケーブルをまとめるのに便利なラバーバンド、前髪クリップ、キーホルダーとしても使えるコースターの3パターンが用意されている。
