【Happyくじ「セブン‐イレブン」】 3月13日 発売予定 価格：1回850.30円

Happyくじ「セブン‐イレブン」では、セブン‐イレブンの人気商品「からあげ棒」、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化。全9等級に加えLAST賞「ふんわりちぎりパンクッション」も用意されている。

発売日：3月13日(金)より発売予定

販売箇所：セブン‐イレブン(取扱店舗情報はHappyくじ公式HPをご確認ください)

景品内容：全9等級+LAST賞

※店舗により取り扱い中止になる場合があります。

※一部取り扱いのない店舗もあります。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

商品一覧

特賞 BIG!ぬいぐるみからあげ棒[全1種]

サイズ：全高約90cm

「からあげ棒」が90cmの特大ぬいぐるみに。串に刺さったからあげは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋まで付いてくる。

LAST賞 ふんわりちぎりパンクッション[全1種]

サイズ：全高約90cm

最後のくじを引いた人に当たるLAST賞は「ふんわりちぎりパン」の90cmのクッション。パンの包装袋を模したパッケージに入った、ふわふわな質感が再現されている。

A賞 ゴールドシリーズブランケット[全2種]

サイズ：約100×100cm（縦×横）

「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」、「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザインされたブランケット。裏面には、食欲をそそるリアルな商品写真がプリントされている。肌触りの良さもポイント。

B賞 セブンカフェぬいぐるみチャーム[全3種]

サイズ：全高約13cm

セブンカフェのコーヒー、カフェラテ、水素焙煎コーヒーの3種類のカップを再現したぬいぐるみチャーム。

C賞 パンポーチ[全5種]

サイズ：約22cm角内

セブン‐イレブンで人気の“パン”が、まるで本物のようなふわふわポーチに。包装袋までチャック付きのクリアポーチになっており、1点で2つのポーチが手に入る。

D賞 カップデリキャニスター[全5種]

サイズ：全高約5cm

店舗に並んでいる「カップデリ」シリーズが、見た目はそのままキャニスターに。フタ部分と側面に各商品の中身がプリントされて、上からも横からも楽しめるデザインになっている。

E賞 トートバッグ[全6種]

サイズ：約41×35cm（縦×横）持ち手を除く

セブン‐イレブンのロゴをあしらった、丈夫で使いやすいトートバッグ。くすみカラーが特徴。

F賞 まるでシリーズロングタオル[全6種]

サイズ：約27.5×71cm（縦×横）

「まるで」シリーズの鮮やかなパッケージがデザインされたロングタオル。

G賞 スムージーフラットポーチ[全3種]

サイズ：約18×20cm（縦×横）

「セブンカフェ スムージー」の色鮮やかなデザインが施された、使いやすいフラットポーチ。前面はそれぞれに使用されるフレッシュなフルーツを、裏面は撹拌(かくはん)されてスムージーになった様子を再現している。

H賞 ラバーコレクション[全9種]

バンド：約16.5×4cm（縦×横）

コースター：約9.5×9.5cm（縦×横）

前髪クリップ：約3.8cm角内（クリップを除く）

セブン‐イレブンのロゴをデザインした、ケーブルをまとめるのに便利なラバーバンド、前髪クリップ、キーホルダーとしても使えるコースターの3パターンが用意されている。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。