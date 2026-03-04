広島は４日、今季開幕戦・中日戦（２７日・マツダ）でＳｎｏｗ Ｍａｎ・阿部亮平が始球式を務めると発表した。グループ活動のほか、日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）の金曜レギュラーパーソナリティーを務めるなど、各方面で活躍。１５年には気象予報士の資格を取得。２１年から年に一度、広島テレビ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ 阿部亮平の学校では教えてくれない！みんなの防災教室」に出演している。

開幕戦セレモニーでは、阿部の始球式のほか、現役サラリーマン３６人によるチアパフォーマンスチーム「Ｃｈｅｅｒ Ｒｅ―Ｍａｎ’ｓ（チアリーマンズ）」が登場する。同チームは、２３年６月に早大出身者によって結成。ユニクロのＣＭ出演のほか、サンボマスターやＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＮＥＷＳらアーティストとのコラボでも注目を集めている。

また、今年はマツダスタジアム開場以来初の試みとして両軍の監督、コーチ、選手が中堅バックスクリーンから登場するという。ファンファーレと国歌演奏は「広島ウインドオーケストラ」が務める。