日本テレビが４日、東京・汐留の同局で４月期改編説明会を行い、４月から新音楽番組「夜の音 ―ＴＯＫＹＯ ＭＩＤＮＩＧＨＴ ＭＵＳＩＣ―」がスタートすることを発表した。放送中の「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（土曜・後１０時）は３月で終了するが、音楽番組のレギュラー番組は継続する。

４月７日からスタートする「夜の音―」は、火曜の深夜０時〜同５４分に放送される新音楽番組。ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨がＭＣを務める。アーティスト１組をゲストに迎え、同局が培ってきた音楽番組制作スキルと、ＭＶ制作などで活躍するトップクリエイター、照明・映像作家などが集結し、複数楽曲のパフォーマンスを届ける。

一方で、音楽番組「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」は終了。同番組は、２４年４月に「歌のトップテン」以来、約３４年ぶりのゴールデン帯（後７時〜１０時）音楽番組として、午後８時枠でスタートし、ＭＣの有働由美子アナウンサーと、俳優・松下洸平がレギュラー出演していた。

同局担当者は、「レギュラーの音楽番組はやっぱり必要だと思う。お祭りである大型番組などが支持されるためには絶対に必要」と強調。昨今は、水曜の深夜０時に新曲が配信リリースとなるアーティストも多数おり、「（火曜深夜に新音楽番組を編成する狙いとして）最速で新曲を番組でお届けできることを目指したいという意図もある」とした。