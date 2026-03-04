◆オープン戦 ＤｅＮＡ３―１中日（４日・横浜）

中日はドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）がプロ初先発した。初回に細川が右中間フェンス直撃の先制二塁打を放ったが、ドラ１右腕が４回６安打３失点と苦戦して逆転された。対照的に、５回から登板したドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）は４回１安打無失点の好投。先発ローテーション入りを目指す新戦力に明暗が分かれた。

以下は試合後の井上一樹監督の一問一答

―中西は苦戦した。

「あいつに俺が言ったことは『それなりに自信を持っていても、そう簡単じゃないでしょ』という話。『たとえば、投げるリズムが単調になったり、ストライクとボールがはっきりしちゃうと、プロでは狙われちゃう。そこを学んでいかないと思ったようなピッチングができないことを学んだでしょ』という話をした。きょうはコンコンといかれたから、もうチャンスがないかと言われたら、そんなことはない。また次の登板に生かしなさいということ」

―リズムやテンポに癖があるか。

「他球団は（癖が）何かないかいろいろ探すけど。そういう癖ではなく、何を意図した球なのかとか、それが投げたいけど投げられませんというところで（余裕が消えて）リズムを作れていませんということ。頭は悪い子じゃないし、野球脳はたけている方だと思うから。復習して、次に臨んでほしいと思います」

―桜井は好投した。

「スピンの利いた、いいボールで、いいラインも出ていたという評価。俺の中にスタッフ（投手の編成）をどう組めばいいのかなというのはあるけど。（桜井は）頭（先発）で行くのがいいのか後ろ（リリーフ）で行くのかは、これから先のオープン戦も見て選択していく」

―リリーフ陣は松山が離脱し、アブレウもＷＢＣ出場。編成面の兼ね合いもある。

「そっちも含めてだけど、（桜井が）どっちが使い勝手がいいのかなというところ。出力とかマウンド度胸もあるというところも見せてくれたら。これから何試合投げるか分からないけど、そういうところが垣間見れたら、こっちに行こうという決断を後々には下さないと。ユーティリティーでできるな、という評価です」

―まずは先発を見据えて登板を重ねるのか。

「中西も桜井も、きょうは２人で“ニコイチ”という感じにしたけど。（今後も）“ニコイチ”にしてやろうかな。それが一番見比べられるというか、見極められる。それがいいかなと」

―次は順番を入れ替えたり。

「そういうのも含めて」