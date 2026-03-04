日本テレビが４日、東京・汐留の同局で４月期改編説明会を行い、音楽番組「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」（土曜・後１０時）を終了し、４月から同枠で新たな報道番組をスタートすることを発表した。

音楽番組「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」は、２４年４月に「歌のトップテン」以来、約３４年ぶりのゴールデン帯（後７時〜１０時）音楽番組として、午後８時枠でスタートした。ＭＣの有働由美子アナウンサーと、俳優・松下洸平がレギュラー出演。昨年４月には午後１０時に移動したが、視聴率は３％台で推移しており、今春をもって終了する。

これに伴い、４月から土曜午後１０時〜同５４分の枠で、２４年ぶりに新たな報道番組がスタートする。この日の会見で、編成担当者は「『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ』を終了し、新たな報道番組をスタートいたします。音楽ファンを楽しませるすてきな番組だったが、報道番組は幅広く視聴いただけるジャンルでもある。詳細は後日改めて」と話した。

同局によると、「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」「ニノさん」「キントレ」の３番組が終了する。４月期の改編は「誰かと見たい、が、一番見たい」がテーマで、同担当者は「『新しさ』『熱量』『親子・家族の時間』を届けられるコンテンツをタイムテーブルに並べ、日テレのファンを増やしたい」と狙いを説明した。

改編率は、全日６・６％（昨年１０月改編率は３・６％）、プライム帯は１４・８％、ゴールデンは１１・１％と、いずれも前回の改編を上回る数字となっている。