◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が４日、東京・豊島区の所属ジムで、世界初挑戦に向けた練習を公開。５度目の防衛を目指す王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝との対戦へ「勝てれば何でもいい。どんな勝ち方でも。愚直に食らいついていきます」と誓った。

この日は昨年８月の試合後に急性硬膜下血腫で亡くなった日大の１学年先輩の神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）のＴシャツを着用した。飯村が１年生の時に神足さんと寮で同部屋で「シゲ（神足）先輩は料理がうまくて、めちゃくちゃ教えてもらった」といい、「きょうもこれ（Ｔシャツ）を着られてうれしい」と笑顔を見せた。

昨年１０月には、日大ボクシング部前監督の恩師・梅下新介さんが亡くなった。飯村は、４日前に「（梅下）監督が夢に出てきた」ことを明かした。「監督は『いつも通りだと思え』という口癖がある。最後に電話した時も『焦るなよ。いつも通りやってけよ』と言ってくれた。それを（夢の）最後に言われて、パッと起きた」という。

同じ興行に出場する日大の後輩の松本流星（２７）＝帝拳＝も、２日の公開練習で「ちょうどきょう（梅下さんが）夢に出てきた」と話していた。飯村は「本当にタイムリーだなと思って。俺の方が２日ぐらい早かった。本当に（梅下さんが）回ってるかもしれないですよね」と笑い、「うれしくなりました。ただ監督が出てきたから（思いを）託すというものでもないし、自分がやっていることに自信を持って臨むだけ」とうなずいた。

「シゲ先輩も、世界のこういう舞台に来るはずだった人だと思う。梅下監督も、必ず見てくれている。ボクシングを通していろんなつながりがある。モチベーションは高いです」。天国の先輩と恩師に、勝利を届ける決意だ。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。